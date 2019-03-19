Субсидию деньгами получает 3,5 млн хозяйств
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На сегодня, 19 марта, субсидию в денежной форме получает 3,5 миллиона хозяйств. Средний размер выплат составляет 1676 гривен. Об этом на заседании селекторного совещания рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня, согласно постановлению правительства, денежная форма применяется к получателям субсидий, предназначенных на текущий отопительный сезон, начиная с октября-декабря 2018 года. По нашим подсчетам примерно 3,5 миллиона хозяйств получают на сегодняшний день субсидию в наличном виде", - рассказал Розенко.
По его словам, средний размер субсидий по последним подсчетам, которые получают люди на руки, составляет 1676 гривен.
Розенко также напомнил, что аналогичные суммы люди получат в апреле и мае 2019 года.
Как сообщал УНН, с 12 марта "Ощадбанк" начал выплачивать субсидии наличными. За первый день было выплачено 350 млн грн субсидий наличными.
Ранее УНН сообщал, сэкономленные субсидии помогут уменьшить платежки за февраль.