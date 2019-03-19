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Субсидию деньгами получает 3,5 млн хозяйств

Киев • УНН

 • 8128 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. На сегодня, 19 марта, субсидию в денежной форме получает 3,5 миллиона хозяйств. Средний размер выплат составляет 1676 гривен. Об этом на заседании селекторного совещания рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает корреспондент УНН.

Субсидию деньгами получает 3,5 млн хозяйств

"Сегодня, согласно постановлению правительства, денежная форма применяется к получателям субсидий, предназначенных на текущий отопительный сезон, начиная с октября-декабря 2018 года. По нашим подсчетам примерно 3,5 миллиона хозяйств получают на сегодняшний день субсидию в наличном виде", - рассказал Розенко.

По его словам, средний размер субсидий по последним подсчетам, которые получают люди на руки, составляет 1676 гривен.

Розенко также напомнил, что аналогичные суммы люди получат в апреле и мае 2019 года.

Как сообщал УНН, с 12 марта "Ощадбанк" начал выплачивать субсидии наличными. За первый день было выплачено 350 млн грн субсидий наличными.

Ранее УНН сообщал, сэкономленные субсидии помогут уменьшить платежки за февраль.

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