Субсидію грошима отримує 3,5 млн господарств
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Станом на сьогодні, 19 березня, субсидію у грошовій формі отримує 3,5 мільйони господарств. Середній розмір виплат становить 1 676 гривень. Про це на засіданні селекторної наради розповів віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні, відповідно до постанови уряду, грошова форма застосовується до одержувачів субсидій, які призначено на поточний опалювальний сезон, починаючи зі жовтня-грудня 2018 року. За нашими підрахунками приблизно 3,5 мільйони господарств отримують на сьогоднішній день субсидію в готівковому вигляді”, - розповів Розенко.
За його словами, середній розмір субсидій за останніми підрахунками, які отримують люди на руки, складає 1 676 гривень.
Розенко також нагадав, що аналогічні суми люди отримають у квітні та травні 2019 року.
Як повідомляв УНН, з 12 березня “Ощадбанк” розпочав виплачувати субсидії готівкою. За перший день було виплачено 350 млн грн субсидій готівкою.
Раніше УНН повідомляв, зекономлені субсидії допоможуть зменшити платіжки за лютий.