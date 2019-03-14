Зекономлені субсидії допоможуть зменшити платіжки за лютий

КИЇВ. 14 березня. УНН. Якщо станом на березень на рахунках у субсидіантів у надавачів комунальних послуг є невикористані субсидії, так звана переплата, громадяни мають право платити менше - рівно на суму невикористаної державної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.