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Сэкономленные субсидии помогут уменьшить платежки за февраль

Киев • УНН

 • 8525 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Если по состоянию на март на счетах у субсидиантив у поставщиков коммунальных услуг есть неиспользованные субсидии, так называемая переплата, граждане имеют право платить меньше - ровно на сумму неиспользованной государственной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Сэкономленные субсидии помогут уменьшить платежки за февраль

Если домохозяйство экономило или получило субсидию "задним числом" за те месяцы, когда оплата коммунальных счетов происходила за собственные деньги, оно вправе требовать уменьшенной за февраль платежки на сумму неиспользованной жилищной субсидии. Это право гарантировано постановлением КМУ №848, указали в ведомстве.

Если на счетах накопилась большая сумма переплаты, домохозяйство может рассчитывать на эти средства также и в апреле.

В Минсоцполитики привели пример: по состоянию на март в личном кабинете субсидианта накопилась неиспользованная субсидия на сумму 1500 грн. Домохозяйство использовало в феврале газа на сумму 1000 грн. Такое домохозяйство имеет право требовать перерасчета платежки за февраль, где по закону должна стоять сумма к уплате "ноль". Остальные 500 грн переходит на апрель, и если семья использовала в марте газа на 1000 грн, ей в апреле остается доплатить всего 500 грн.

Субсидия, которую такое домохозяйство получило наличными в марте и получит апреле, благодаря разумному потреблению энергоресурсов и наличию на счете у поставщика услуги неиспользованной помощи, может быть использована семьей по ее усмотрению.

Напомним, с марта в Украине началась выплата субсидий в наличной форме - еще одна модель монетизации субсидий, когда "живые" деньги для расчетов за коммунальные услуги выплачиваются непосредственно получателям субсидии.

Ранее УНН сообщал, что субсидии наличными в столице получает 158 тыс. домохозяйств.

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