Субсидії у готівковій формі в столиці отримує 158 тисячі домогосподарств
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. З 4 березня субсидію у грошовій формі у Києві отримує вже понад 158 тисяч домогосподарств. Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент УНН.
“У Києві 158 тисяч субсидіантів і вже люди почали отримувати гроші на свої рахунки і сплачувати за комунальні послуги”, — повідомив Пантелеєв.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В перший день виплат субсидій готівкою виплачено 350 млн грн
У Києві виплата монетизованих субсидій почалася 4 березня. Гроші субсидіанти отримують на карткові рахунки або ж через органи Пенсійного Фонду. Через “Ощадбанк” кошти отримує 57 тисяч домогосподарств, ще 101 — це пенсіонери, які отримують субсидію на пенсійні рахунки.
Загалом на виплату субсидій киянам у березні передбачено 235 млн грн.
Нагадаєм, програма з монетизації субсидій почала діяти з 1 березня 2018 року.