В перший день виплат субсидій готівкою виплачено 350 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Від учора “Ощадбанк” розпочав виплачувати субсидії готівкою. За вчорашній день було виплачено 350 млн грн субсидій готівкою. Про це УНН повідомляє з посиланням на урядовий портал.
“В перший день виплат через систему платежів „Швидка копійка“ виплачено субсидій на суму 19,4 млн грн, які були оформлені 11172 переказами. На карти зараховано 204 224 перекази на суму 333,4 млн грн. Кампанія триває”, — йдеться у повідомленні.
Зекономлені завдяки ефективному споживанню ресурсів гроші залишатимуться у споживачів. У відомстві додали, що такий принцип працюватиме на постійній основі.
“Ми захистимо людей. Ми вийшли на якісні рішення. Розпочинаємо монетизацію. Система буде працювати. Ми на правильному шляху підвищення соціального захисту людей”, — зазначав Володимир Гройсман.
Нагадаємо, з 12 березня, “Ощадбанк” почав виплачувати субсидії грошима.