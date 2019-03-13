В первый день выплат субсидий наличными выплачено 350 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Со вчерашнего дня "Ощадбанк" начал выплачивать субсидии наличными. За вчерашний день было выплачено 350 млн грн субсидий наличными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правительственный портал.
"В первый день выплат через систему платежей "Быстрая копейка" выплачено субсидий на сумму 19,4 млн грн, которые были оформлены 11172 переводами. На карты зачислены 204 224 переводы на сумму 333,4 млн грн. Кампания продолжается", - говорится в сообщении.
Сэкономленные благодаря эффективному потреблению ресурсов деньги будут оставаться у потребителей. В ведомстве добавили, что такой принцип будет работать на постоянной основе.
"Мы защитим людей. Мы вышли на качественные решения. Начинаем монетизации. Система будет работать. Мы на правильном пути повышения социальной защиты", - отметил Владимир Гройсман.
Напомним, с 12 марта, "Ощадбанк" начал выплачивать субсидии деньгами.