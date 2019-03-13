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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 120015 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145123 просмотра

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Субсидии в наличной форме в столице получает 158 тысячи домохозяйств

Субсидии в наличной форме в столице получает 158 тысячи домохозяйств

Киев  •  УНН

 • 11258 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. С 4 марта субсидию в денежной форме в Киеве получает уже более 158 тысяч домохозяйств. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает корреспондент УНН.

"В Киеве 158 тысяч субсидиантов и уже люди начали получать деньги на свои счета и оплачивать коммунальные услуги", - сообщил Пантелеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В первый день выплат субсидий наличными выплачено 350 млн грн

В Киеве выплата монетизированных субсидий началась 4 марта. Деньги субсидианты получают на карточные счета или через органы Пенсионного Фонда. Через "Ощадбанк" средства получает 57 000 домохозяйств, еще 101 - это пенсионеры, которые получают субсидию на пенсионные счета.

Всего на выплату субсидий киевлянам в марте предусмотрено 235 млн грн.

Напомним, программа по монетизации субсидий начала действовать с 1 марта 2018 года.

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Киев

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