Субсидии в наличной форме в столице получает 158 тысячи домохозяйств
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. С 4 марта субсидию в денежной форме в Киеве получает уже более 158 тысяч домохозяйств. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает корреспондент УНН.
"В Киеве 158 тысяч субсидиантов и уже люди начали получать деньги на свои счета и оплачивать коммунальные услуги", - сообщил Пантелеев.
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В Киеве выплата монетизированных субсидий началась 4 марта. Деньги субсидианты получают на карточные счета или через органы Пенсионного Фонда. Через "Ощадбанк" средства получает 57 000 домохозяйств, еще 101 - это пенсионеры, которые получают субсидию на пенсионные счета.
Всего на выплату субсидий киевлянам в марте предусмотрено 235 млн грн.
Напомним, программа по монетизации субсидий начала действовать с 1 марта 2018 года.