Воскресенье в Украине будет дождливой

Температура воздуха ожидается ночью от +4 тепла до -3 мороза, днем ​​3 + 9 градусов, на Закарпатье и в Крыму местами до +10 градусов.



В западной части ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, вероятные сильные осадки. Температура воздуха ночью + 1 + 4 тепла, днем ​​+ 3 + 8 градусов, в Закарпатье до +10 градусов.



В северных областях дожди, местами с мокрым снегом, возможны сильные осадки. Температура воздуха от +3 тепла до -3 мороза, днем ​​3 + 8 градусов.



В восточных областях будет преобладать влажная ветреная погода. Температура воздуха ночью -2-5 мороза, днем ​​4 + 8 градусов.



В центральной части дожди, местами сильные осадки. Температура воздуха ночью + 2 + 5 тепла, днем ​​+ 3 + 8 градусов.



В южной части - дождливая погода. Температура воздуха ночью 0 + 5 градусов, днем ​​+6 + 10 градусов.



Ветер в Украине северо-западный, 5-12 м / с., местами порывы 15-22 м / с.