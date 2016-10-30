Неділя в Україні буде дощовою

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, ймовірні сильні опади. Вітер посилиться до штормових значень. У південній частині вдень у неділю переважатиме суха погода, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.