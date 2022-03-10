Суббота будет рабочим днем банковской системы

Сообщается, что таким образом межбанковские переводы через систему электронных платежей Национального банка (СЭП) будут осуществляться:



12 марта 2022 года датой банковского дня 12 марта 2022 года;



13 и 14 марта 2022 года датой банковского дня 14 марта 2022 года.



Цитата

“Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка от 10 марта 2022 года № 46 "О регламенте работы системы электронных платежей Национального банка Украины 12-14 марта 2022 года"”, - говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что СЭП работает без перебоев, в штатном режиме в соответствии с ранее установленным технологическим регламентом (23 часа в сутки).

"То есть участники СЭП могут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности, потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Национальный банк получил информацию о бесплатных услугах для украинцев и отмену платы за переводы в Украину от таких международных систем перевода средств - резидентов как Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo.