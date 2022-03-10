Суббота будет рабочим днем банковской системы

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Национальный банк установил субботу, 12 марта рабочим днем банковской системы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацбанк.

Сообщается, что таким образом межбанковские переводы через систему электронных платежей Национального банка (СЭП) будут осуществляться:

  • 12 марта 2022 года датой банковского дня 12 марта 2022 года;
  • 13 и 14 марта 2022 года датой банковского дня 14 марта 2022 года.

Цитата

“Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка от 10 марта 2022 года № 46 "О регламенте работы системы электронных платежей Национального банка Украины 12-14 марта 2022 года"”, - говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что СЭП работает без перебоев, в штатном режиме в соответствии с ранее установленным технологическим регламентом (23 часа в сутки).

"То есть участники СЭП могут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности, потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Национальный банк получил информацию о бесплатных услугах для украинцев и отмену платы за переводы в Украину от таких международных систем перевода средств - резидентов как Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo.

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