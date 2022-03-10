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Міжнародні системи переказу коштів підтримують Україну та громадян - НБУ

Міжнародні системи переказу коштів підтримують Україну та громадян - НБУ

Київ • УНН

 • 121716 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Національний банк отримав інформацію про безкоштовні послуги для українців та скасування плати за перекази в Україну від таких міжнародних систем переказу коштів – нерезидентів як Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS та TransferGo. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення НБУ в Telegram.

Цитата

"Україна та її громадяни відчувають потужну підтримку від світової фінансової спільноти. Тепер до неї долучилися міжнародні системи переказу коштів. Ми вдячні кожному за підтримку України та солідарність з українським народом, який самовіддано захищає свою країну", – прокоментував директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

Деталі

Крім того, компанія Ria підтримає організацію Save the Children у її зусиллях допомогти мільйонам українських дітей, які постраждали від війни в Україні, та їх сім’ям. Для цього Ria активує свою глобальну мережу для збору пожертвувань клієнтів для допомоги українським дітям.

Також за допомогою міжнародної системи переказу коштів INTELEXPRESS можна зробити миттєві та безкоштовні перекази на спеціальні рахунки для збору коштів на підтримку Української армії та гуманітарну допомогу українцям, що потерпають від війни.

Зі свого боку, глобальна платіжна мережа Euronet, що має розгалужену мережу банкоматів по всьому світу, оголосила про скасування плати за свої послуги для громадян України.

Відтепер власники платіжних карток, емітованих в Україні, можуть без комісій зняти готівку в банкоматах мережі Euronet в Україні, Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії.

Водночас польська система миттєвих платежів Blik створила спеціалізовану сторінку для здійснення її користувачами допомоги Збройним Силам України (виключно у межах Польщі).

Кошти надходитимуть на рахунок Національного банку України, відкритий у державному банку Bank Gospodarstwa Krajowego у Польщі.

Українські Національні Новини

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