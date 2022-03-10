Международные системы перевода средств поддерживают Украину и граждан - НБУ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Национальный банк получил информацию о бесплатных услугах для украинцев и отмену платы за переводы в Украину от таких международных систем перевода средств-резидентов как Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение НБУ в Telegram.

Цитата

"Украина и ее граждане чувствуют мощную поддержку от мирового финансового сообщества. Теперь к ней присоединились международные системы перевода средств. Мы благодарны каждому за поддержку Украины и солидарность с украинским народом, который самоотверженно защищает свою страну", - прокомментировал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерьогин.

Детали

Кроме того, компания Ria поддержит организацию Save the Children в ее усилиях помочь миллионам украинских детей, которые пострадали от войны в Украине, и их семьям. Для этого Ria активирует свою глобальную сеть для сбора пожертвований клиентов для помощи украинским детям.

Также с помощью международной системы перевода средств INTELEXPRESS можно сделать мгновенные и бесплатные переводы на специальные счета для сбора средств в поддержку Украинской армии и гуманитарную помощь украинцам, которые страдают от войны.

Со своей стороны, глобальная платежная сеть Euronet, что имеет разветвленную сеть банкоматов по всему миру, объявила об отмене платы за свои услуги для граждан Украины.

Отныне держатели платежных карт, эмитированных в Украине, могут без комиссий снять наличные в банкоматах сети Euronet в Украине, Польше, Венгрии, Словакии и Румынии.

В то же время польская система мгновенных платежей Blik создала специализированную страницу для осуществления ее пользователями помощи Вооруженным Силам Украины (исключительно в пределах Польши).

Средства будут поступать на счет Национального банка Украины, открытый в государственном банке Bank Gospodarstwa Krajowego в Польше.

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