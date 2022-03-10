Субота буде робочим днем банківської системи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Національний банк встановив суботу, 12 березня робочим днем банківської системи. Про це УНН повідомляє з посиланням на Нацбанк.
Повідомляється, що таким чином міжбанківські перекази через систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) будуть здійснюватися:
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- 12 березня 2022 року датою банківського дня 12 березня 2022 року;
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- 13 та 14 березня 2022 року датою банківського дня 14 березня 2022 року.
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Цитата
“Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 10 березня 2022 року № 46 "Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України 12 – 14 березня 2022 року"”, - йдеться в повідомленні.
В НБУ нагадали, що СЕП працює без перебоїв, у штатному режимі відповідно до раніше встановленого технологічного регламенту (23 години на добу).
"Тобто учасники СЕП мають змогу здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень, ураховуючи власні потреби, потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Національний банк отримав інформацію про безкоштовні послуги для українців та скасування плати за перекази в Україну від таких міжнародних систем переказу коштів – нерезидентів як Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS та TransferGo.