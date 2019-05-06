Суарес назвал особым предстоящий матч Лиги чемпионов с "Ливерпулем"

"Мы добились хорошего результата в первом матче, но еще помним болезненные уроки прошлого года. Это у нас в голове. Здесь у "Ливерпуля" будет двенадцатый игрок болеть. Это почти что еще один полноценный игрок. Мы должны быть осторожны. Они с первой секунды будут давить. Нельзя просто так терять мяч. У "Ливерпуля" есть быстрые игроки, которые способны сделать разницу, поэтому мы должны играть в свой футбол. Не думаю, что "Ливерпуль" часто проводит игры против таких команд", - начал форвард.

Суарес считает, что англичане получили значительные проблемы в виде потерь Салаха и Фирмино.

"Думаю, Салах и Фирмино - ощутимые потери, но это не изменит их игрового рисунка. Для "Ливерпуля" важно иметь игроков с другими качествами, которые способны заменить травмированных. Это игроки сборных, поэтому мы относимся к сопернику с уважением", - признался уругваец.

Также он добавил, что "после стольких ярких сезонов здесь для меня это, конечно, особый матч. Я всегда буду благодарен "Ливерпулю" за это время. Я ношу другую форму, но у меня самые теплые воспоминания об игре на "Энфилде" и о моей карьере в "Ливерпуле".

Напомним, что после победы на "Камп Ноу" 3:0 ответный матч пройдет на "Энфилде" завтра в 22:00.