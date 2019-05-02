Дубль Мессі допоміг "Барселоні" розгромити "Ліверпуль"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Нідерландський рефері Бьорн Куйперс обслужив перший матч півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА “Барселона” — “Ліверпуль”, передає кореспондент УНН.
У першій половині глядачі “Камп Ноу” побачили одне взяття воріт. Жорді Альба прострілив до карного майданчику, а Суарес зіграв на випередженні та одним дотиком пробив Аліссона.
Другий тайм розпочався із тиску англійського колективу. Варто відзначити два удари Джеймса Мілнера: одного разу низом під дальню стійку, іншого по центру воріт (в обох моментах каталонців рятував Тер Штеген).
Певне марнотратство “мерсисайдців” було покаране голом Ліонеля Мессі на 75 хвилині. Аргентинець добив м’яч у порожню сітку після удару в перекладину Суареса. Голом Мессі у дев’ятку воріт зі штрафного “Барселона” поставила крапку у грі (82 хвилина) попри те, що в наступній атаці навала “Ліверпулю” призвела до удару Салаха у стійку воріт — 3:0.
Таким чином у англійського гранду перервалася серія із 19 поєдинків без поразок у всіх турнірах.
Зауважимо, що “синьо-гранатові” продовжили безпрограшний рекорд домашніх поєдинків в Лізі чемпіонів до 32-х матчів.
Додамо, матч-відповідь пройде 7-го травня на “Енфілді”.