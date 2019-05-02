Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Ливерпуль"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Нидерландский рефери Бьорн Куйперс обслужил первый матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА “Барселона” — “Ливерпуль”, передает корреспондент УНН.
В первой половине зрители “Камп Ноу” увидели одно взятие ворот. Жорди Альба прострелил в штрафную, а Суарес сыграл на опережение и в касание пробил Алиссон.
Второй тайм начался с давления английского коллектива. Стоит отметить два удара Джеймса Милнера: однажды низом под дальнюю штангу, другой по центру ворот (в обоих моментах каталонцев спасал Тер Штеген).
Видимо расточительство “мерсисайдцев” было наказано голом Лионеля Месси на 75 минуте. Аргентинец добил мяч в пустую сетку после удара в перекладину Суареса. Голом Месси в девятку ворот со штрафного “Барселона” поставила точку в игре (82 минута) несмотря на то, что в следующей атаке нашествие “Ливерпулю” привело к удару Салаха в стойку ворот — 3:0.
Таким образом у английского гранда прервалась серия из 19 поединков без поражений во всех турнирах.
Заметим, что “сине-гранатовые” продлили беспроигрышный рекорд домашних поединков в Лиге чемпионов до 32-х матчей.
Добавим, ответный матч пройдет 7 мая на “Энфилде”.