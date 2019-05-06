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Суарес назвав особливим майбутній матч Ліги чемпіонів з "Ліверпулем"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Форвард збірної Уругваю та "Барселони" Луїс Суарес провів передматчеву прес-конференцію напередодні другої гри півфіналу Ліги чемпіонів із "Ліверпулем", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

"Ми досягли непоганого результату в першому матчі, але ще пам'ятаємо хворобливі уроки минулого року. Це у нас в голові. Тут у "Ліверпуля" буде дванадцятий гравець вболівати. Це майже що ще один повноцінний гравець. Ми повинні бути обережні. Вони з першої секунди будуть тиснути. Не можна просто так втрачати м'яч. У "Ліверпуля" є швидкі гравці, які здатні зробити різницю, а тому ми повинні грати в свій футбол. Не думаю, що "Ліверпуль" часто проводить гри проти таких команд", - розпочав форвард.

Суарес вважає, що англійці отримали значні проблеми у вигляді втрат Салаха і Фірміно.

"Думаю, Салах і Фірміно - відчутні втрати, але це не змінить їх ігрового малюнка. Для "Ліверпуля" важливо мати гравців з іншими якостями, які здатні замінити травмованих. Це гравці збірних, а тому ми ставимося до суперника з повагою", - зізнався уругваєць.

Також він додав, що "після стількох яскравих сезонів тут для мене це, звичайно, особливий матч. Я завжди буду вдячний "Ліверпулю" за цей час. Я ношу іншу форму, але у мене найтепліші спогади про гру на "Енфілді" і про мою кар'єру в "Ліверпулі".

Нагадаємо, що після перемоги на "Камп Ноу" 3:0 матч у відповідь пройде на "Енфілді" завтра о 22:00.

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