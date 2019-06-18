Создана комиссия для выяснения обстоятельств аварии на шахте "Торецьквугилля"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств внезапного выброса угольно-газовой смеси с обвалом породы на шахте “Центральная” ГП “Торецкуголь” в Донецкой области. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Сейчас для расследования причин (аварии на шахте „Торецьквугилля“ — ред.) создана специальная комиссия, которая установит все обстоятельства трагедии”, — написал Волынец.
Напомним, 14 июня в 20:56 вблизи г. Торецк в шахте “Центральная” ГП “Торецкуголь” на горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы.
Как сообщал УНН, на Львовщине 29 мая в результате обвала на шахте погибли двое горняков.