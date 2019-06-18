Створено комісію для з’ясування обставин аварії на шахті "Торецьквугілля"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Створена спеціальна комісія, для з’ясування обставин раптового викиду вугільно-газової суміші з обвалом породи на шахті “Центральна” ДП “Торецьквугілля” в Донецькій області. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Наразі для розслідування причин (аварії на шахті „Торецьквугілля“ —ред.) створена спеціальна комісія, яка встановить всі обставини трагедії”, — написав Волинець.
Нагадаємо, 14 червня о 20:56 поблизу м. Торецьк в шахті “Центральна” ДП “Торецьквугілля” на горизонті 1146 м на дільниці № 42 стався раптовий викид вугільно-газової суміші з обвалом породи.
Як повідомляв УНН, на Львівщині 29 травня внаслідок обвалу на шахті загинуло двоє гірників.