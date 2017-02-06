Создание службы финрасследований позволит снять давление на бизнес - В.Гройсман

Премьер написал, что провел сегодня совещание с министрами А.Данилюком, А.Аваковым, П.Петренко, главой ГФС Р.Насировым о создании службы финансовых расследований, на котором обсудили вопросы внедрения в жизнь такого решения.

"Считаю, что ликвидация функций экономического контроля в налоговой милиции, МВД и СБУ и передача их единой службе финансовых расследований позволит снять давление на бизнес со стороны налоговых и силовых органов. Пора наконец прекратить практику, когда каждая из этих служб приходит и проводит свои проверки бизнеса", - отметил премьер.

В.Гройсман подчеркнул, что должна быть единая служба, построенная на европейских принципах, которая будет заниматься противодействием финансовым преступлениям в Украине.

Как сообщал УНН, В.Гройсман убежден, что в этом году будет создана служба финансовых расследований.