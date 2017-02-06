Створення служби фінрозслідувань дозволить зняти тиск на бізнес – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Створення єдиної служби фінансових розслідувань, якій будуть передані функції економічного контролю з МВС, СБУ податкової служби, дозволить зняти тиск на бізнес з боку податкових та силових органів. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
Прем’єр написав, що провів сьогодні нараду з міністрами О.Данилюком, А.Аваковим, П.Петренком, головою ДФС Р.Насіровим стосовно створення служби фінансових розслідувань, на якій обговорили питання щодо впровадження в життя такого рішення.
“Вважаю, що ліквідація функцій економічного контролю у податкової міліції, МВС та СБУ і передача їх єдиній службі фінансових розслідувань дозволить зняти тиск на бізнес з боку податкових та силових органів. Час нарешті припинити практику, коли кожна з цих служб приходить і проводить свої перевірки бізнесу”, — зазначив прем’єр.
В.Гройсман підкреслив, що має бути єдина служба, побудована на європейських принципах, яка буде займатись протидією фінансовим злочинам в Україні.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман переконаний, що в цьому році буде створено службу фінансових розслідувань.