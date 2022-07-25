Студенческий ЧМ-2022 по футзалу: сборная Украины стала серебряным призером
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Завершился чемпионат мира по футзалу среди студенческих команд в Португалии. Серебряным призером мирового первенства стала сборная Украины, передает УНН.
Детали
"Сине-желтые" в финале уступили в овертайме соперникам из Бразилии – 4:6 (основное время – 4:4).
Групповой этап:
Украина – Словакия – 4:1
Украина – Бразилия – 3:6
Украина – Оман – 9:0.
1/4 финала:
Украина – Польша – 7:0.
1/2 финала:
Украина – Португалия – 3:1 – по пенальти (основное время – 2:2).
Финал:
Украина – Бразилия – 4:6 – в овертайме (основное время – 4:4).
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