Україна завоювала 8 медалей на юніорському ЧЄ-2022 зі стрибків у воду

Деталі

По два "золота" вибороли Кирило Азаров та Анна Арнаутова. Азаров переміг у стрибках з трампліна на 1 м та на 3 м.

Арнаутова стала чемпіонкою з синхронних стрибків у парі з Нікою Шурдою та завоювала "золото" на метровому трампліні.

Соф’я Есман, Софія Іванова, а також Данило Аванесов та Марко Барсуков здобули "бронзу" в синхронних стрибках з вишки. Барсуков і Максим Мірза завоювали бронзові медалі в індивідуальних стрибках.

Україна посіла друге загальнокомандне місце, поступившись лише збірній Італії.

Нагадаємо

Організатори US Open оприлюднили заявочний список гравців. В основній сітці US Open виступлять українки Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.