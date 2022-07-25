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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Україна завоювала 8 медалей на юніорському ЧЄ-2022 зі стрибків у воду

Україна завоювала 8 медалей на юніорському ЧЄ-2022 зі стрибків у воду

Київ • УНН

 • 112090 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Збірна України зі стрибків у воду здобула 8 медалей на юніорському чемпіонаті Європи, який відбувся в Бухаресті, передає УНН.

Деталі

По два "золота" вибороли Кирило Азаров та Анна Арнаутова. Азаров переміг у стрибках з трампліна на 1 м та на 3 м.

Арнаутова стала чемпіонкою з синхронних стрибків у парі з Нікою Шурдою та завоювала "золото" на метровому трампліні.

Соф’я Есман, Софія Іванова, а також Данило Аванесов та Марко Барсуков здобули "бронзу" в синхронних стрибках з вишки. Барсуков і Максим Мірза завоювали бронзові медалі в індивідуальних стрибках.

Україна посіла друге загальнокомандне місце, поступившись лише збірній Італії.

Нагадаємо 

Організатори US Open оприлюднили заявочний список гравців. В основній сітці US Open виступлять українки Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

Українські Національні Новини

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