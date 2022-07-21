В основній сітці US Open зіграють чотири українські тенісистки

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Дар’я Снігур, Катерина Байндль та Катаріна Завацька зіграють у кваліфікації змагань.

Як відомо, відкритий чемпіонат США пройде у Нью-Йорку з 29 серпня до 11 вересня.

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