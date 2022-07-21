В основной сетке US Open сыграют четыре украинских теннисистки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Организаторы US Open обнародовали заявочный список игроков. В основной сетке US Open выступят украинки Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко, пишет УНН.
Детали
Дарья Снегирь, Екатерина Байндль и Екатерина Завацкая сыграют в квалификации соревнований.
Как известно, открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.
Напомним
В украинском топе изменилась первая ракетка национального рейтинга. После паузы в карьере из-за беременности, Элина Свитолина вернула себе этот статус.