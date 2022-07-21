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11:23 • 19489 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 39124 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 70613 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 114126 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124464 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 112320 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141643 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139875 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114097 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 107140 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

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Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

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Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123558 просмотра
Актуальное
В основной сетке US Open сыграют четыре украинских теннисистки

В основной сетке US Open сыграют четыре украинских теннисистки

Киев • УНН

 • 124514 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Организаторы US Open обнародовали заявочный список игроков. В основной сетке US Open выступят украинки Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко, пишет УНН.

Детали 

Дарья Снегирь, Екатерина Байндль и Екатерина Завацкая сыграют в квалификации соревнований.

Как известно, открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.

Напомним 

В украинском топе изменилась первая ракетка национального рейтинга. После паузы в карьере из-за беременности, Элина Свитолина вернула себе этот статус.

Украинские Национальные Новости

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