В основной сетке US Open сыграют четыре украинских теннисистки

Детали

Дарья Снегирь, Екатерина Байндль и Екатерина Завацкая сыграют в квалификации соревнований.

Как известно, открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.

Напомним

В украинском топе изменилась первая ракетка национального рейтинга. После паузы в карьере из-за беременности, Элина Свитолина вернула себе этот статус.