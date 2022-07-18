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Еліна Світоліна повернула статус першої ракетки України

Еліна Світоліна повернула статус першої ракетки України

Київ • УНН

 • 136972 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. В українському топі змінилася перша ракетка національного рейтингу. Після павзи в кар'єрі через вагітність, Еліна Світоліна повернула собі цей статус. Про це інформує УНН.

Деталі

Це сталося на фоні того, що Ангеліна Калініна втратила одразу 12 позицій та випала з топ-50. Українка брала участь у турнірі в Будапешті, де торік дійшла до фіналу, а цього разу вибула одразу в першому раунді, недогравши стартовий матч через травму.

Статус першої ракетки України серед чоловіків зберіг Олексій Крутих, який піднявся ще на сім позицій і тепер посідає рекордне для себе 242-ге місце. Українець брав участь у челенджері в румунському Ясси, де дійшов до 1/8 фіналу.

Нагадаємо

На Всесвітніх іграх-2022 Україна показала свій найкращий результат в історії та посіла третє місце у медальному заліку.

Українські Національні Новини

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