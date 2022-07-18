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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Элина Свитолина вернула статус первой ракетки Украины

Элина Свитолина вернула статус первой ракетки Украины

Киев • УНН

 • 136969 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. В украинском топе сменилась первая ракетка национального рейтинга. После паузы в карьере из-за беременности, Элина Свитолина вернула себе этот статус. Об этом информирует УНН.

Детали

Это произошло на фоне того, что Ангелина Калинина потеряла сразу 12 позиций и выпала из топ-50. Украинка принимала участие в турнире в Будапеште, где в прошлом году дошла до финала, а на этот раз выбыла сразу в первом раунде, не доиграв стартовый матч из-за травмы.

Статус первой ракетки Украины среди мужчин сохранил Алексей Крутых, который поднялся еще на семь позиций и теперь занимает рекордное для себя 242 место. Украинец участвовал в челленджере в румынском Яссе, где дошел до 1/8 финала.

Напомним

На Всемирных играх-2022 Украина показала свой лучший результат в истории и заняла третье место в медальном зачете.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

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