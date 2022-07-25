Украина завоевала 8 медалей на юниорском ЧЕ-2022 по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Сборная Украины по прыжкам в воду завоевала 8 медалей на юниорском чемпионате Европы, который состоялся в Бухаресте, передает УНН.
Детали
По два "золота" завоевали Кирилл Азаров и Анна Арнаутова. Азаров победил в прыжках с трамплина на 1 м и на 3 м.
Арнаутова стала чемпионкой по синхронным прыжкам в паре с Никой Шурдой и завоевала "золото" на метровом трамплине.
Софья Эсман, София Иванова, а также Даниил Аванесов и Марко Барсуков получили "бронзу" в синхронных прыжках с вышки. Барсуков и Максим Мирза завоевали бронзовые медали в индивидуальных скачках.
Украина заняла второе общекомандное место, уступив только сборной Италии.
Напомним
Организаторы US Open обнародовали заявочный список игроков. В основной сетке US Open выступят украинки Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.