Студентський ЧС-2022 з футзалу: збірна України стала срібним призером
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Завершився чемпіонат світу з футзалу серед студентських команд у Португалії. Срібним призером світової першості стала збірна України, передає УНН.
Деталі
"Синьо-жовті" у фіналі поступилися в овертаймі суперникам з Бразилії - 4:6 (основний час - 4:4).
Груповий етап:
Україна - Словаччина - 4:1
Україна - Бразилія - 3:6
Україна - Оман - 9:0.
1/4 фіналу:
Україна - Польща - 7:0.
1/2 фіналу:
Україна - Португалія - 3:1 - по пенальті (основний час - 2:2).
Фінал:
Україна - Бразилія - 4:6 - в овертаймі (основний час - 4:4).
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