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Студентка в Иране разделась в знак протеста - ее задержали и избили

Студентка в Иране разделась в знак протеста - ее задержали и избили

Киев  •  УНН

15:27 • 9615 просмотра

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В Тегеране силовики задержали студентку, которая разделась до нижнего белья возле Исламского университета Азад. По данным студенческого издания, во время задержания девушку избили, а Amnesty International требует ее освобождения.

В Тегеране задержана студентка, которая разделась до нижнего белья в знак протеста. Видеозаписи индивидуальной акции, снятые очевидцами, распространились в иранских соцсетях, а затем и в СМИ в субботу, 2 ноября, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В одном из роликов раздетая девушка идет по улице, а затем сидит на каменном парапете возле Исламского университета Азад.

На другой записи мужчины в штатском заталкивают студентку в машину и увозят в неизвестном направлении. Студенческое издание Amir Kabir Newsletter сообщает, что девушка разделась после того, как бойцы военизированного формирования "Басидж" предъявили ей претензии относительно "неправильного" ношения хиджаба и порвали ее одежду. Во время задержания девушку избили, в частности ударили головой о дверь машины, что привело к кровотечению, пишет издание. Имя студентки оно не называет.

Правозащитная организация Amnesty International потребовала от властей Ирана "немедленно и безоговорочно освободить студентку университета, жестко задержанную после того, как она разделась, протестуя против неправомерного применения силы сотрудниками службы безопасности (университета. - ред.), которые требуют обязательного ношения закрытой одежды".

"Обвинения в избиении и сексуализированном насилии в отношении нее во время задержания требуют независимого и беспристрастного расследования", - подчеркнули правозащитники. Представитель университета заявил, что задержанная психически больна и что ее отправили в клинику.

Добавим

В 2022 году по Ирану прокатились общенациональные протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, иранской гражданки курдского происхождения, задержанной полицией морали по обвинению в неправильном ношении платка. Протесты, во время которых женщины снимали платки с головы, а иногда даже сжигали их, утихли только после репрессий, в результате которых погибло более 550 протестующих и тысячи были арестованы. Европарламент посмертно наградил Амини премией "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. В первую и вторую годовщины ее смерти также состоялись протесты.

Все женщины в Иране обязаны прятать волосы под платком и носить свободную одежду. Нарушительницам власти угрожают "беспощадным преследованием", их планируют выявлять с помощью "умных камер". Сейчас парламент страны рассматривает проект закона, ужесточающего правила ношения хиджаба. Идею уже одобрил Совет стражей Конституции - контрольный орган, состоящий из консервативного исламского духовенства.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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