Студентка в Иране разделась в знак протеста - ее задержали и избили

В Тегеране задержана студентка, которая разделась до нижнего белья в знак протеста. Видеозаписи индивидуальной акции, снятые очевидцами, распространились в иранских соцсетях, а затем и в СМИ в субботу, 2 ноября, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В одном из роликов раздетая девушка идет по улице, а затем сидит на каменном парапете возле Исламского университета Азад.

На другой записи мужчины в штатском заталкивают студентку в машину и увозят в неизвестном направлении. Студенческое издание Amir Kabir Newsletter сообщает, что девушка разделась после того, как бойцы военизированного формирования "Басидж" предъявили ей претензии относительно "неправильного" ношения хиджаба и порвали ее одежду. Во время задержания девушку избили, в частности ударили головой о дверь машины, что привело к кровотечению, пишет издание. Имя студентки оно не называет.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm