Студент из Туниса заказывал с Голландии шоколадки с марихуаной
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Национальная полиция Украины разоблачила в Днепропетровской области студента из Туниса, который заказывал через интернет-сайт из Голландии сладости с наркотическим веществом, спайсы и марихуану элитных сортов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НПУ.
"Запрещенные в нашей стране наркотические средства 27-летний мужчина заказывал через интернет-сайт из Голландии. Заказ оплачивал через терминал на электронный кошелек, указанный на сайте. Получал товар самостоятельно в пунктах курьерской службы доставки", - говорится в сообщении.
В Нацполиции, в частности, уточнили, что всего во время санкционированного обыска 16 февраля сотрудники управления противодействия наркопреступности изъяли 12 слип-пакетов с шоколадом с марихуаной, 6 слип-пакетов с курительными смесями, 3 слип-пакеты с марихуаной элитных сортов и 9 сигарет с марихуаной. Таким образом был перекрыт международный канал поставки наркосредств из Голландии на территорию Днепропетровской области.
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В настоящее время, сообщили в ведомстве, изъятые вещества направленные на исследование.
Мужчине грозит наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), что наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2-х лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3-х лет, или лишением свободы на тот же срок.