Студент з Тунісу замовляв з Нідердандів шоколадки з марихуаною
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Національна поліція України викрила на Дніпропетровщині студента з Тунісу, який замовляв через інтернет-сайт з Нідерландів солодощі з наркотичної речовиною, спайси та марихуану елітних сортів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НПУ.
“Заборонені в нашій країні наркотичні засоби 27-річний чоловік замовляв через інтернет-сайт з Нідерландів. Замовлення оплачував через термінал на електронний гаманець, вказаний на сайті. Отримував товар самостійно у пунктах кур’єрської служби доставки”, — йдеться у повідомленні.
У Нацполіції, зокрема, уточнили, що всього під час санкціонованого обшуку 16 лютого співробітники управління протидії наркозлочинності вилучили 12 сліп-пакетів із шоколадом з марихуаною, 6 сліп-пакетів з курильними сумішами, 3 сліп-пакети з марихуаною елітних сортів та 9 цигарок з марихуаною. Таким чином було перекрито міжнародний канал постачання наркозасобів з Нідерландів на територію Дніпропетровської області.
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На даний час, поінформували у відомстві, вилучені речовини направлені на дослідження.
Чоловіку загрожує покарання, передбачене ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), що карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2-х років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк.