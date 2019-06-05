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СЦКК: оккупанты обстреляли мечеть в Донецке и обвинили ОС

СЦКК: оккупанты обстреляли мечеть в Донецке и обвинили ОС

Киев  •  УНН

 • 13345 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Оккупанты обстреляли мечеть в Донецке, а позже обвинили в этом подразделения Объединенных сил. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"4 июня 2019 года по информации, полученной от СММ ОБСЕ, вооруженные формирования РФ в Донецкой области обвинили ВСУ в обстреле мечети в Донецке. Информируем, что на обращение донецкого офиса мониторинговой миссии ООН по правам человека от 2 июня 2019 года ВСУ, в отличие от вооруженных формирований РФ, предоставили свои гарантии безопасности на соблюдение режима прекращения огня для выполнения представителям мониторинговой миссии своих задач вблизи места расположения указанной мечети", - указали в штабе, цитируя заявление украинской стороны СЦКК.

Подразделения Объединенных сил, как отмечается, "придерживались прямого приказа о режиме прекращения огня".

"По данным украинской стороны СЦКК, 4 июня 2019 года по направлению города Донецк обстрелов позиций ВС Украины не было, соответственно украинские подразделения огонь в ответ не открывали", - добавили в СЦКК.

Анализируя заявленное, направление стрельбы и реальное расстояние от мечети до ближайших позиций ВС Украины, которая составила 5,5 км, а также максимальную дальность стрельбы миномета калибра 82 мм (4 км) и существующее рассеивание при стрельбе, можно сделать вывод о том, что "попасть четырьмя минами в купол мечети технически невозможно", указали в СЦКК.

"Учитывая дерзость оккупантов, есть основания утверждать, что очередной обстрел был заблаговременно спланирован, когда в мечети находилось больше всего людей. В результате чего напрашивается вывод, что оккупационная администрация РФ в очередной раз пыталась дискредитировать ВС Украины перед народом Донбасса и мусульманской его части в частности", - заявила украинская сторона СЦКК.

Напомним, в Горловке женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела боевиков.

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