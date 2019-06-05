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СЦКК: окупанти обстріляли мечеть у Донецьку і звинуватили ОС

СЦКК: окупанти обстріляли мечеть у Донецьку і звинуватили ОС

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Окупанти обстріляли мечеть у Донецьку, а згодом звинуватили в цьому підрозділи Об’єднаних сил. Про це йдеться у повідомленні української сторони СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр ООС.

"4 червня 2019 року за інформацією, отриманою від СММ ОБСЄ, збройні формування РФ у Донецькій області звинуватили ЗСУ в обстрілі мечеті у Донецьку. Інформуємо, що на звернення донецького офісу моніторингової місії ООН з прав людини від 2 червня 2019 року ЗСУ, на відміну від збройних формувань РФ, надали свої гарантії безпеки на дотримання режиму припинення вогню для виконання представникам моніторингової місії своїх завдань поблизу місця розташування вказаної мечеті", - вказали у штабі, цитуючи заяву української сторони СЦКК.

Підрозділи Об'єднаних сил, як зазначається, "дотрималися прямого наказу щодо режиму припинення вогню".

"За даними української сторони СЦКК, 4 червня 2019 року з напрямку міста Донецьк обстрілів позицій ЗС України не було, відповідно українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали", - додали у СЦКК.

Аналізуючи заявлене, напрямок стрільби і реальну відстань від мечеті до найближчих позицій ЗС України, яка становила 5,5 км, а також максимальну дальність стрільби міномета калібру 82 мм (4 км) та існуюче розсіювання при стрільбі, можна зробити висновок про те, що "потрапити чотирма мінами в купол мечеті технічно неможливо", вказали у СЦКК.

"Враховуючи зухвалість окупантів, є підстави стверджувати, що черговий обстріл був завчасно спланований, коли в мечеті знаходилось найбільше людей. У результаті чого напрошується висновок, що окупаційна адміністрація РФ в черговий раз намагалась дискредитувати ЗС України перед народом Донбасу і мусульманської його частини зокрема", - заявила українська сторона СЦКК.

Нагадаємо, у Горлівці жінка й дитина зазнали поранень в результаті обстрілу бойовиків.

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