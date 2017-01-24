Сценаристку телеканала в США отстранили за твит о сыне Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Сценаристку телепрограммы Saturday Night Live на американском канале NBC отстранили от работы после публикации сообщения в Twitter о сыне президента США Дональда Трампа, 10-летнем Бэрроне, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По информации источников в руководстве программы, Кэти Рич отстранили от работы на неопределенный срок.
В пятницу К.Рич написала в своем Twitter "Бэррон (Трамп) будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении".
В соцсетях сразу же начали появляться многочисленные критические комментарии в адрес сценариста и призывы уволить ее. К защитникам Бэррона Трампа присоединилась и дочь бывшего президента США Челси Клинтон.
После этого К.Рич удалила свою запись и заблокировала аккаунт. Вслед за этим она опубликовала твит с извинениями в адрес Бэррона.
"Я искренне извиняюсь за бездушный твит. Я очень сожалею о своем поступке и оскорбительных словах. Это то, что нельзя простить, мне жаль", - написала К.Рич.
За последние несколько месяцев в программе Saturday Night Live появилось несколько выпусков с пародиями на Д.Трампа. Сам он назвал их несмешными, а игру актеров - отвратительной.