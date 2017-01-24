Сценаристку телеканалу в США відсторонили через твіт про сина Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сценаристку телепрограми Saturday Night Live на американському каналі NBC відсторонили від роботи після публікації повідомлення у Twitter про сина президента США Дональда Трампа, 10-річного Беррона, передає УНН з посланням на ВВС.
За інформацією джерел серед керівництва програми, Кеті Річ відсторонили від роботи на невизначений термін.
У п'ятницю К.Річ написала в своєму Twitter "Беррон (Трамп) буде першим в цій країні шкільним стрільцем на домашньому навчанні".
У соцмережах відразу ж почали з'являтися численні критичні коментарі на адресу сценаристки і заклики звільнити її. До захисників Беррона Трампа долучилася і дочка колишнього президента США Челсі Клінтон.
Після цього К.Річ видалила свій запис і заблокувала акаунт. Однак слідом за цим вона опублікувала твіт з вибаченнями на адресу Беррона.
"Я щиро перепрошую за бездушний твіт. Я дуже шкодую про свій вчинок і образливі слова. Це те, що не можна вибачити, мені шкода", - написала К.Річ.
За останні кілька місяців в програмі Saturday Night Live з'явилося кілька випусків з пародіями на Д.Трампа. Сам він назвав їх несмішними, а гру акторів - огидною.