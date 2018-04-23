Структуру Генштаба Украины на 60% привели к стандартам НАТО

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 16566 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 39245 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 63973 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 78511 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 103602 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 139215 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 105711 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 134588 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187422 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 284093 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.9м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 151409 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 140264 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 121968 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 169674 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 115403 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 115986 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 170276 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 409341 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 367402 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 452184 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 13322 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 13877 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 24098 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 34513 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 40428 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Структуру Генштаба Украины на 60% привели к стандартам НАТО

Киев • УНН

 • 10366 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Более 60% структур генерального штаба и других органов военного управления приведены к типичной структуре штабов НАТО. Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал генерал-полковник Александр Дублян, государственный секретарь МОУ, передает корреспондент УНН.

Структуру Генштаба Украины на 60% привели к стандартам НАТО

"Прошел год после нашей последней встречи в таком формате. За это время вооруженные силы четко определились в вопросе евроатлантической интеграции. Вступление в НАТО как внешнеполитический приоритет задекларировано в Законе Украины от 8 июня 2017 года, и сегодня Минобороны и вооруженные силы Украины последовательно и настойчиво реализует меры оборонной реформы в соответствии с задачами стратегического оборонного бюллетеня. Это предполагает углубление практического сотрудничества с альянсом", - сказал генерал-полковник.

В этом направлении, по его словам, в ходе выполнения мероприятий оборонной реформы в 2016-17 годах реализовано немало мероприятий.

"Совершенствуется и вводится новая система оборонного планирования, разработанные основы оборонного планирования на основе способности, утвержден единый каталог возможностей Минобороны Украины. Значительный объем был проведен генеральным штабом вооруженных сил Украины: более 60% структур генерального штаба и других органов военного управления приведены к типичной структуре штабов НАТО ", - отметил Дублян.

Так, для подготовки в вооруженных силах используется 668 стандартов НАТО и 975 отечественных стандартов. По стандартам НАТО подготовлено 10 батальонов и 25 рот и более 1400 национальных инструкторов, реализовано немало других достижений.

"Замечу, что сегодня, имея за плечами двухлетний опыт по реформированию министерства обороны Украины, могу уверенно утверждать, что меры оборонной реформы 2016-17 годов в основном выполнены", - отметил Дублян.

Как сообщал УНН, Украина надеется на присоединение к программе расширенных возможностей НАТО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88