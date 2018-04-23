Структуру Генштаба Украины на 60% привели к стандартам НАТО

"Прошел год после нашей последней встречи в таком формате. За это время вооруженные силы четко определились в вопросе евроатлантической интеграции. Вступление в НАТО как внешнеполитический приоритет задекларировано в Законе Украины от 8 июня 2017 года, и сегодня Минобороны и вооруженные силы Украины последовательно и настойчиво реализует меры оборонной реформы в соответствии с задачами стратегического оборонного бюллетеня. Это предполагает углубление практического сотрудничества с альянсом", - сказал генерал-полковник.

В этом направлении, по его словам, в ходе выполнения мероприятий оборонной реформы в 2016-17 годах реализовано немало мероприятий.

"Совершенствуется и вводится новая система оборонного планирования, разработанные основы оборонного планирования на основе способности, утвержден единый каталог возможностей Минобороны Украины. Значительный объем был проведен генеральным штабом вооруженных сил Украины: более 60% структур генерального штаба и других органов военного управления приведены к типичной структуре штабов НАТО ", - отметил Дублян.

Так, для подготовки в вооруженных силах используется 668 стандартов НАТО и 975 отечественных стандартов. По стандартам НАТО подготовлено 10 батальонов и 25 рот и более 1400 национальных инструкторов, реализовано немало других достижений.

"Замечу, что сегодня, имея за плечами двухлетний опыт по реформированию министерства обороны Украины, могу уверенно утверждать, что меры оборонной реформы 2016-17 годов в основном выполнены", - отметил Дублян.

Как сообщал УНН, Украина надеется на присоединение к программе расширенных возможностей НАТО.