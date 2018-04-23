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Структуру Генштабу України на 60% привели до стандартів НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Понад 60% структур генерального штабу та інших органів військового управління приведено до типової структури штабів НАТО. Про це на прес-конференції у Києві розповів генерал-полковник Олександр Дублян, державний секретар МОУ, передає кореспондент УНН.

Структуру Генштабу України на 60% привели до стандартів НАТО

"Пройшов рік після нашої останньої зустрічі в такому форматі. За цей час збройні сили чітко визначились у питанні євроатлантичної інтеграції. Вступ в НАТО як зовнішньополітичний пріоритет задекларовано в Законі України від 8 червня 2017 року, і сьогодні Міноборони та збройні сили України послідовно і наполегливо реалізують заходи оборонної реформи у відповідності до завдань стратегічного оборонного бюлетеня. Це передбачає поглиблення практичної співпраці з альянсом", - сказав генерал-полковник.

В цьому напрямку, за його словами, в ході виконання заходів оборонної реформи у 2016-17 роках реалізовано чимало заходів.

"Удосконалюється і запроваджується нова система оборонного планування, розроблені засади оборонного планування на основі спроможності, затверджено єдиний каталог спроможностей Міноборони України. Значний обсяг було проведено генеральним штабом збройних сил України: більше 60% структур генерального штабу та інших органів військового управління приведено до типової структури штабів НАТО", - зауважив Дублян.

Так, для підготовки у збройних силах використовується 668 стандартів НАТО та 975 вітчизняних стандартів. За стандартами НАТО підготовлено 10 батальйонів та 25 рот і понад 1400 національних інструкторів, реалізовано чимало інших здобутків.

"Зауважу, що сьогодні, маючи за плечима дворічний досвід з реформування міністерства оборони України, можу впевнено стверджувати, що заходи оборонної реформи 2016-17 років в основному виконано", - наголосив Дублян.

Як повідомляв УНН, Україна сподівається на приєднання до програми розширених можливостей НАТО.

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