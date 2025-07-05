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Строителям повысят минимальную зарплату почти вдвое – вице-премьер

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Министерство развития общин и территорий подписало соглашение с профсоюзом, которое повышает минимальную зарплату строителей до 12142 гривен. Соглашение будет действовать с 2025 по 2027 год и является обязательным для предприятий отрасли.

Строителям повысят минимальную зарплату почти вдвое – вице-премьер

Министерство развития общин и территорий подписало с профильным профсоюзом соглашение, согласно которому строителям повысят минимальную зарплату почти вдвое - до более 12 тыс. грн. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

"Сегодня в Бородянке вместе с профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Украины подписали новое отраслевое соглашение", - отметил он.

Это, по его словам, ключевой документ, который определяет условия для людей, ежедневно работающих на строительстве объектов восстановления.

"Соглашение заключено на 2025-2027 годы и является обязательным для предприятий, учреждений и организаций, работающих в сфере строительства и производства стройматериалов. На его основе должны быть заключены или обновлены коллективные договоры", - сообщил Кулеба.

Установлен новый гарантированный размер тарифной ставки для работников - 401% прожиточного минимума. То есть минимальная зарплата теперь - 12142 гривны. Предыдущий уровень был 231%, или 6995 гривен

- отметил Кулеба.

Соглашение, по его словам, также включает положения по безопасности труда, квалификационным требованиям, организации производственных процессов, правовой защите работников. Предусмотрены конкретные инструменты легализации занятости, профессионального обучения, контроля за выполнением договорных обязательств.

Напомним

Правительство приняло постановление, которое позволяет подавать уведомления о начале строительных работ и завершении строительства частных домов через приложение "Дія".

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоЭкономикаНедвижимость
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Бородянка
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