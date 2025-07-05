Будівельникам підвищать мінімальну зарплату майже вдвічі - віцепрем'єр

Міністерство розвитку громад та територій підписало з профільною профспілкою угоду, за якою будівельникам підвищать мінімальну зарплату майже удвічі - до понад 12 тис. грн. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає УНН.

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"Сьогодні у Бородянці разом із профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України підписали нову галузеву угоду", - зазначив він.

Це, з його слів, ключовий документ, який визначає умови для людей, які щодня працюють на будівництві обʼєктів відновлення.

"Угода укладена на 2025-2027 роки і є обов’язковою для підприємств, установ та організацій, які працюють у сфері будівництва і виробництва будматеріалів. На її основі мають бути укладені або оновлені колективні договори", - повідомив Кулеба.

Встановлено новий гарантований розмір тарифної ставки для працівників - 401% прожиткового мінімуму. Тобто мінімальна зарплата тепер - 12142 гривні. Попередній рівень був 231%, або 6995 гривень - зазначив Кулеба.

Угода, за його словами, також включає положення щодо безпеки праці, кваліфікаційних вимог, організації виробничих процесів, правового захисту працівників. Передбачено конкретні інструменти легалізації зайнятості, професійного навчання, контролю за виконанням договірних зобовʼязань.

Нагадаємо

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє подавати повідомлення про початок будівельних робіт та завершення будівництва приватних будинків через застосунок "Дія".