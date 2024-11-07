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Строительство 1 ГВт мощности газовой генерации будет реализовано с опозданием - советник премьера

Строительство 1 ГВт мощности газовой генерации будет реализовано с опозданием - советник премьера

Киев  •  УНН

14:52 • 5456 просмотра

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Строительство 1 ГВт мощности газовой генерации в Украине откладывается из-за задержек с оборудованием и подготовкой проектов. Советник премьер-министра подтвердила перенос сроков реализации на следующий год.

Строительство до 1 ГВт мощности газовой генерации, которое планировалось в этом году, будет реализовано с условным опозданием из-за подготовки проектов и недостатка оборудования. Об этом заявила советник премьер-министра по вопросам энергетики Наталья Бойко во время Киевского международного экономического форума, передает УНН.

Многие проекты съехали в графике на следующий год, именно потому что оборудование доезжает. Тот гигаватт, о котором так много говорили, который был таким амбициозным заявлением, он будет реализован точно с условным опозданием, которое является абсолютно понятным, из-за подготовки проектов. В то же время мы имеем много выданных мощностей для частного бизнеса 

- сказала Бойко.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина имеет четкий план, как построить до 1 ГВт мощности газовой генерации уже в этом году.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что строительство до 1 ГВт мощности газовой генерации уже в этом году является реалистичным.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
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