Строительство 1 ГВт мощности газовой генерации будет реализовано с опозданием - советник премьера
Киев • УНН
Строительство 1 ГВт мощности газовой генерации в Украине откладывается из-за задержек с оборудованием и подготовкой проектов. Советник премьер-министра подтвердила перенос сроков реализации на следующий год.
Строительство до 1 ГВт мощности газовой генерации, которое планировалось в этом году, будет реализовано с условным опозданием из-за подготовки проектов и недостатка оборудования. Об этом заявила советник премьер-министра по вопросам энергетики Наталья Бойко во время Киевского международного экономического форума, передает УНН.
Многие проекты съехали в графике на следующий год, именно потому что оборудование доезжает. Тот гигаватт, о котором так много говорили, который был таким амбициозным заявлением, он будет реализован точно с условным опозданием, которое является абсолютно понятным, из-за подготовки проектов. В то же время мы имеем много выданных мощностей для частного бизнеса
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина имеет четкий план, как построить до 1 ГВт мощности газовой генерации уже в этом году.
Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что строительство до 1 ГВт мощности газовой генерации уже в этом году является реалистичным.