“Це - реалістично”: Міненерго про будівництво до 1 ГВт потужності газової генерації цього року

Будівництво до 1 ГВт потужності газової генерації вже цього року є реалістичним. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає кореспондент УНН.

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На сьогодні є чіткі плани щодо будівництва додаткової генерації. Також є питання відновлення об’єктів, які були уражені. Урядом прийняті відповідні рішення щодо спрощення умов приєднання та будівництва нової генеруючої потужності, будівельні норми, екологічні вимоги. Також регулятором прийнято рішення щодо спрощення умов приєднання до газотранспортної та розподільчої мережі, до електричних мереж (...) Створивши такі умови ми бачимо, що бізнес розглядає питання додаткової генерації, зокрема з огляду на зрозумілий дефіцит потужності. Це є реалістично