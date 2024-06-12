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“Це - реалістично”: Міненерго про будівництво до 1 ГВт потужності газової генерації цього року

“Це - реалістично”: Міненерго про будівництво до 1 ГВт потужності газової генерації цього року

Київ • УНН

 • 20191 перегляди

Цього року Україна планує побудувати до 1 ГВт нових газових генеруючих потужностей для подолання дефіциту електроенергії, при цьому для полегшення будівництва будуть спрощені правила.

Будівництво до 1 ГВт потужності газової генерації вже цього року є реалістичним. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає кореспондент УНН.

Деталі

На сьогодні є чіткі плани щодо будівництва додаткової генерації. Також є питання відновлення об’єктів, які були уражені. Урядом прийняті відповідні рішення щодо спрощення умов приєднання та будівництва нової генеруючої потужності, будівельні норми, екологічні вимоги. Також регулятором прийнято рішення щодо спрощення умов приєднання до газотранспортної та розподільчої мережі, до електричних мереж (...) Створивши такі умови ми бачимо, що бізнес розглядає питання додаткової генерації, зокрема з огляду на зрозумілий дефіцит потужності. Це є реалістично

- сказав Колісник.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський під час виступу на міжнародній Конференції з відновлення України заявив, що Україна має чіткий план, як побудувати до 1 ГВт потужності газової генерації вже цього року.

Павло Башинський

Павло Башинський

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