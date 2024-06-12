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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Это - реалистично": Минэнерго о строительстве до 1 ГВт мощности газовой генерации в этом году

"Это - реалистично": Минэнерго о строительстве до 1 ГВт мощности газовой генерации в этом году

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 12:00  •  5577 просмотра

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В этом году Украина планирует построить до 1 ГВт новых газовых генерирующих мощностей для преодоления дефицита электроэнергии, при этом для облегчения строительства будут упрощены правила.

Строительство до 1 ГВт мощности газовой генерации уже в этом году является реалистичным. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает корреспондент УНН.

Детали

На сегодня есть четкие планы по строительству дополнительной генерации. Также есть вопрос восстановления объектов, которые были поражены. Правительством приняты соответствующие решения по упрощению условий присоединения и строительства новой генерирующей мощности, строительные нормы, экологические требования. Также регулятором принято решение об упрощении условий присоединения к газотранспортной и распределительной сети, к электрическим сетям (...) Создав такие условия мы видим, что бизнес рассматривает вопрос дополнительной генерации, в частности учитывая понятный дефицит мощности. Это реалистично

- сказал Колесник.

Напомним

Президент Владимир Зеленский во время выступления на международной Конференции по восстановлению Украины заявил, что Украина имеет четкий план, как построить до 1 ГВт мощности газовой генерации уже в этом году.

Павел Башинский

Павел Башинский

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