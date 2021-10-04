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Стремительный рост случаев COVID-19 зафиксировали в четырех областях: какие регионы в списке

Стремительный рост случаев COVID-19 зафиксировали в четырех областях: какие регионы в списке

Киев  •  УНН

 • 23545 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В четырех областях Украины зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 стремительнее, чем в других регионах. Об этом шла речь на совещании по вопросам противодействия пандемии , состоявшемся под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщили УНН в Офисе Президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине сейчас занято чуть менее 50% имеющихся мест для больных коронавирусом, однако есть области, где ситуация вызывает беспокойство.

Цитата:

"Согласно анализу Минздрава, больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. В целом по Украине на сегодня - 138,5 тыс. активных больных", - отметили в ОП.

Детали

Шмыгаль при этом констатировал, что сейчас продолжается рост количества больных коронавирусом. За предыдущую неделю было зарегистрировано 64 606 случаев инфицирования COVID-19, что почти на 20 000 больше, чем неделей ранее, сообщил он.

"На сегодняшний день динамика развития болезни полностью совпадает с предыдущим пиком заболеваемости. Несмотря на то, что прирост заболевших и госпитализированных несколько замедлился, по состоянию на сейчас занято уже 22,5 тысячи коек людьми с подтвержденным COVID-19 и с подозрением", - рассказал глава правительства.

Глава государства Владимир Зеленский поставил правительству задачу обеспечить в ближайшее время увеличение количества койкомест в регионах, где наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

Особое внимание во время совещания было уделено вопросу борьбы с подделкой сертификатов о негативных ПЦР-тестах и сертификатов о вакцинации. По информации главы Национальной полиции Игоря Клименко, за прошедшую неделю было проведено 13 обысков, начато 12 уголовных производств. Также уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тыс. грн с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишении права деятельности по специальности на один год.

Дополнение

В течение 3 октября в Украине зарегистрировали 4821 новый подтвержденный случай COVID-19. В больницы были госпитализированы 2092, летальных случаев - 114. Семь областей Украины отвечают "оранжевой" зоне карантина.

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