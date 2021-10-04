Стрімке зростання випадків COVID-19 зафіксували у чотирьох областях: які регіони у списку

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні нині зайнято трохи менше ніж 50% наявних місць для хворих на коронавірус, однак є області, де ситуація викликає занепокоєння.

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"Згідно з аналізом МОЗ, найбільше інфікованих у Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Загалом в Україні на сьогодні – 138,5 тис. активних хворих", - відзначили в ОП.

Деталі

Шмигаль при цьому констатував, що нині триває зростання кількості хворих на коронавірус. За попередній тиждень було зареєстровано 64 606 випадків інфікування COVID-19, що майже на 20 тисяч більше, ніж тижнем раніше, повідомив він.

"На сьогодні динаміка розвитку хвороби повністю збігається з попереднім піком захворюваності. Попри те, що приріст захворілих і госпіталізованих дещо уповільнився, станом на зараз зайнято вже 22,5 тисячі ліжок людьми з підтвердженим COVID-19 та з підозрою", – розповів очільник уряду.

Глава держави Володимир Зеленський поставив уряду завдання забезпечити протягом найближчого часу збільшення кількості ліжкомісць у регіонах, де спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Окрема увага під час наради була приділена питанню боротьби з підробкою сертифікатів про негативні ПЛР-тести та сертифікатів про вакцинацію. За інформацією голови Національної поліції Ігоря Клименка, за минулий тиждень було проведено 13 обшуків, розпочато 12 кримінальних проваджень. Також уже є перше судове рішення про стягнення штрафу в розмірі 34 тис. грн з лікаря з Павлограда Дніпропетровської області та позбавлення права діяльності за фахом на один рік.

Доповнення

Протягом 3 жовтня в Україні зареєстрували 4 821 новий підтверджений випадок COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 092, летальних випадків — 114. Сім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину.