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15 марта, 19:03 • 105358 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140238 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121509 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115165 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103790 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100959 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91065 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122676 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Стрельба в Техасе: пятеро умерших, трое раненых и одно самоубийство

Стрельба в Техасе: пятеро умерших, трое раненых и одно самоубийство

Киев • УНН

 • 22682 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Пятеро людей, в том числе подозреваемый стрелок, погибли, ещё трое получили ранения в результате стрельбы этой ночью в округе Наварро, штат Техас, сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Мужчина убил членов своей семьи в доме на Корсикане, в 55 милях к юго-востоку от Далласа.

По словам начальника полиции Корсиканы Роберта Джонсона, офицеры нашли мужчину и женщину погибшими от огнестрельных ранений, а также двух других людей, которые были ранены, их доставили в травматологический центр Далласа.

По словам Джонсона, заместители шерифа округа Наварро отправились в другое место в Фрости, примерно в 20 милях на запад, где нашли убитых мужчину и ребенка. По словам чиновников, третья жертва получила несколько выстрелов и была госпитализирована.

Полиция Корсикани и депутаты округа сосредоточили внимание на подозреваемом, который путешествовал на транспортном средстве, и отследили его местонахождение с помощью навигационной системы.

Полиция попросила дистанционно выключить автомобиль. Полицейский спецназ нашел подозреваемого одного в автомобиле с огнестрельным ранением, которое мужчина себе нанес сам.

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