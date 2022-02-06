Стрілянина в Техасі: п'ятеро померлих, троє поранених та одне самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. П'ятеро людей, у тому числі підозрюваний стрілець, загинули, ще троє отримали поранення в результаті стрілянини цієї ночі в окрузі Наварро, штат Техас, повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
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Чоловік убив членів своєї сім'ї в будинку на Корсикані, в 55 милях на південний схід від Далласа.
За словами начальника поліції Корсикани Роберта Джонсона, офіцери знайшли чоловіка і жінку загиблими від вогнепальних поранень, а також двох інших людей, які були поранені, їх доставили до травматологічного центру Далласа.
За словами Джонсона, заступники шерифа округу Наварро вирушили в інше місце в Фрості, приблизно в 20 милях на захід, де знайшли чоловіка та дитину, застрелених до смерті. За словами чиновників, третя жертва отримала кілька пострілів і була госпіталізована.
Поліція Корсикани та депутати округу зосередили увагу на підозрюваному, який подорожував на транспортному засобі, і відстежили його місцезнаходження за допомогою навігаційної системи.
Поліція попросила дистанційно вимкнути автомобіль. Поліцейський спецназ знайшов підозрюваного одного в автомобілі з вогнепальним пораненням, яке чоловік собі завдав сам.
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