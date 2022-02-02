Обстріли президентського палацу в Гвінеї-Бісау: винуватців обвинувачують в держперевороті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У західноафриканській країні Гвінея-Бісау невідомі вчинили обстріл президентського палацу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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Біля будівлі уряду в західноафриканській країні Гвінея-Бісау, де проходило позачергове засідання кабінету міністрів за участю президента, розпочалася стрілянина. Місцеві ринки та банки були закриті, на вулиці міста виїхали армійські автомобілі із військовослужбовцями. Під час сутичок загинуло приблизно 6 людей.
Президент країни Умару Сісоку Ембало заявив, що в країні було здійснено "напад на демократію", але зараз ситуація перебуває під контролем і до столиці повертається спокій.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, ще в одній західноафриканській країні Каборе президента Буркіна-Фасо утримують солдати.