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15 марта, 19:03 • 104157 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137609 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120091 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113853 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102927 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100497 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89025 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Обстрелы президентского дворца в Гвинее-Бисау: виновников обвиняют в госперевороте

Обстрелы президентского дворца в Гвинее-Бисау: виновников обвиняют в госперевороте

Киев • УНН

 • 21686 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В западноафриканской стране Гвинея-Бисау неизвестные совершили обстрел президентского дворца, об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

У здания правительства в западноафриканской стране Гвинее-Бисау, где проходило внеочередное заседание кабинета министров с участием президента, началась стрельба. Местные рынки и банки были закрыты, на улицы города выехали армейские автомобили с военнослужащими. Во время столкновений погибло примерно 6 человек.

Президент страны Умару Сисоку Эмбало заявил, что в стране было совершено "нападение на демократию", но сейчас ситуация находится под контролем и в столицу возвращается спокойствие.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, ещё в одной западноафриканской стране Каборе президента Буркина-Фасо удерживают солдаты.

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